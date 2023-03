ÜLLATAV FAKT ⟩ See elund on naistel kümme sentimeetrit pikem kui meestel

On erinevaid teooriaid selle kohta, miks just naised on kõhukinnisuse ja muude seedetrakti häirete suhtes tundlikud. Mõned teadlased usuvad, et naistel liigub toit läbi soolestiku aeglasemalt. Selle põhjuseks võivad olla hormonaalsed kõikumised, mis on naistel sagedasemad, kui ka see, et naiste jämesool on keskmiselt kümme sentimeetrit pikem kui meestel. Lisaks naiste väiksem kasv ja piiratud ruum (sealkandis võtavad ruumi ka emakas ja põis) võivad naiste kõhu tõenäolisemalt kinni panna.