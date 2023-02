Raske haigusega võitlev Christina Applegate käis viimast korda punasel vaibal

Sel pühapäeval toimunud Screen Actors Guild'i auhinnagalal tunnistas sclerosis multiplexi põdev näitlejanna, et see jääb ilmselt tema viimaseks punase vaiba sündmuseks. Ta kinnitas, et saab küll veel liikuda, kuid ei peaks vastu pikki võttepäevi ning seetõttu pole tal võimalik ka väikeseid filmirolle vastu võtta. «Näitlejana olen punasel vaibal viimast korda, seega on see ka omamoodi suur asi,» ütles ta hoolimata kehvast tervisest optimistlikult.