ETTEVAATUST ⟩ Nutitelefon viis noore naise ratastooli: tundsin, et ma ei saa korralikult kõndida

Kuid 2021. aasta alguses teatas naine, et tal tekkis pea- ja kaelavalu, mis järk-järgult süvenes. Varsti pärast seda hakkasid teda vaevama pearinglus ja iiveldus. «Ma tundsin, et ma ei saa korralikult kõndida,» rääkis Fox. «Silme ees virvendas ja kõik oli moonutatud. Seda on raske selgitada.»