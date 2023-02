Hiljutises ajakirjas Nature Medicine avaldatud uuringus väideti, et isegi 8000–9000 sammu päevas on piisav, et vähendada diabeedi ja kõrge vererõhu riski. Igapäevane vähemalt 8200 sammu tegemine vähendab uneapnoe, söögitoru reflukshaiguse ja raske depressiooni tekke riski. See aitab ka kaalu kontrolli all hoida.