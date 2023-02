KUI OHTLIK SEE ON? ⟩ Just nii juhtub su kehaga, kui sa neelad nätsu alla

Kui oled nätsu kogemata alla neelanud, siis esmalt rändab ta makku, kus hape teeb olulist tööd, lagundades söödud toitu. Hape ei suuda aga närimiskummi lahustada, nii et see jätkab oma imelist teekonda läbi su sisemuse üsna puutumatult.

Lõpuks saab maos olev kraam käsu edasi minna, olenemata sellest, kas hape on selle lagundanud või mitte, nii et näts tõttab edasi mööda seedetrakti. See pressitakse läbi peensoole, mis on umbes seitse meetrit pikk. Seejärel jõuab see jämesoolde, mis on umbes poolteist meetrit pikk, kuid oluliselt laiem.