Ehtne Eesti amatsoon maailmas - Kristel Elling. Sel naisel on must vöö taekwondos ja lisaks Eesti komöödiale «Suvitajad» teeb ta kaaluka rolli kevadel linastuvas Hollywoody holokaustifilmis. Müts maha - see on karakter! FOTO: Kristel Ellingu portfoolio

Foto: Gregory Kasunich