KONTROLLI JÄRELE ⟩ Nii saad teada, kas sul on vaja söögikordade vahele suupisteid

Kui sööks veidi vähem ning väldiks suupisteid – see on lõks, millesse astuvad paljud, ütles toitumisnõustaja Anette Palssa. Sest ilma vahepaladeta võivad söögikorrad paisuda vajalikust suuremaks või möödub õhtu süües, sest näljavõlg on muutunud liiga suureks.