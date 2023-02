VIDEO ⟩ Lapse välimusega naisel, kelle eks tembeldati perverdiks, vedas taas viltu

Naisel, kelle kasv peatus, kui tal lapsena ajuvähki raviti, on TLC kanalis oma saade «I am Shauna Rae», kus ta dokumenteerib oma teekonda armastuse leidmisel. Seal ta kohtus Walesist pärit reisiblogija Dan Swygartiga. Paar kaalus kaugsuhet ja Shauna vanemadki kiitsid nende romansi heaks – kuid internetis sõimati noormeest perverdiks.

Ei ole selge, mis Shauna ja Dani vahel juhtus, kuid viimane kaitses end kriitika eest sotsiaalmeedias. «Mina ja Shauna oleme lihtsalt väga head sõbrad, kes õpivad üksteist tundma, aga osa inimeste suhtumine on lihtsalt vastik,» ütles ta. «Kuidas te julgete võtta temalt õiguse, tema inimliku õiguse, luua sidet, sõprust, suhet teise inimesega? Kes olete teie ütlema, et tal ei tohi seda olla?»

Shauna jätkas oma armastuseotsinguid saate viimases osas, kui ta läks pimekohtingule. Isa sõidutas ta autoga kohale, kuid mees ütles viimasel hetkel ära. «Tundsin kergendust, kui ta tühistas. See näitas, et ta on selline inimene, keda ma oma ellu ei soovi. Nautisin aega oma perega nagunii rohkem, kui oleksin teinud võhivõõra seltsis.»