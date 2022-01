Naine, kes näeb välja nagu seitsme-aastane: raske on meest leida

Shauna Rae on 116 cm pikk, mis on natuke lühem kui seitsme-aastase lapse keskmine kasv. Kohtingutel käies peab ta olema eriti ettevaatlik, et mitte ebameeldivustesse sattuda. «Pean pidama isiklikke vestlusi juba enne, kui ma üldse mõtlen kohtingule minemisele. Mul on vaja teada, kuidas ta käitub avalikes kohtades ja kas ta suudab toime tulla kõigi probleemidega, mis mul on. Ma ei saa muidu kellegagi käia. Kuid seda on palju palutud,» tõdes ta.