Maailma suurimate jalgadega naisel on kiimas meestest kõrini

USA-s Texases elav Tanya Herbert (39 ) on ametlikult maailma suurima jalaga naine. Guinnessi rekordite raamat on tema parema jala pikkuseks registreerinud 33,06 sentimeetrit ja vasaku jala pikkuseks 32,5 sentimeetrit. Kinganumber, mida naine kannab, on ei vähem ega rohkem kui 51.