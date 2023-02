Selle vitamiini puudusega inimestel on suurem oht haigestuda depressiooni

Ajakirjas Pharmacological Research avaldatud uued uuringud kinnitavad, et D-vitamiinil on vaimse tervise ja heaolu juures suur roll. Leiti, et inimestel, kelle D-vitamiini tase madalam, on suurem risk depressiooni tekkeks. Eriti suur oht oli üle 50-aastastel inimestel, nagu näitasid katses osalejate analüüsid.