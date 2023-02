Sanna Marin avaldas oma uued hobid: pingeline töö lausa nõuab seda

Marin rääkis, et isa ja laps vaatavad kodus koos jalgpalli, mis on nende mõlema lemmik. Peaminister ütles ka, et hiljuti sünnipäeva tähistanud Emma sai üheks jõulukingiks roosa jalgpalli, mille üle ta väga õnnelik on. Sügisel alustas väike tüdruk esimest hooaega jalgpallikoolis.

Sanna Marin oli galal säravkuldses kleidis ja heas tujus ning paljastas oma uue hobi. Marin on tuntud kui innukas sörkjooksja, kuid talvel ta väldib seda vigastuste- ja kukkumisohu tõttu. Nüüd on ta leidnud oma uueks armastuseks jõusaali ja jooga ning kardiotreeninguks hüppetrenni. «Jaa, sport on midagi, mis aitab mul lõõgastuda. Pingelise töö puhul on see hädavajalik ja annab palju energiat.»

