Uuringud näitavad, et masturbeerimine väheneb vanusega, kuid on hea põhjus, miks seda sagedamini teha: see aitab magada. Eelmisel aastal avaldatud veebiküsitlusest selgus, et 47 protsenti vastanutest jäid pärast masturbeerimist kiiremini magama. 54 protsenti ütles, et uni on parem. Miks nii?