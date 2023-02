PERSOON ⟩ Eesti üks kauneimaid naislauljaid: muusika on minu jaoks sõber

Karmen tõdeb, et kuigi ta on lugusid mitu aastat peamiselt sahtlisse kirjutanud, on ta laulukirjutajana ikkagi veel üsna teekonna alguses.

«Ma liigun selles suunas, et ühel päeval ka enda muusikat avaldada ja esitada. Mõned korrad on see esitamine mul ka õnnestunud,» ütleb Karmen ja toob näiteks Otsa kooli lõpueksami, kus tal oli au enda kirjutatud laule esitada.

Karmeni sõnul on muusika kaudu tunduvalt lihtsam oma mõtteid ja tundeid väljendada. Foto: Sander Ilvest

Georg Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis rütmimuusika laulu erialal õppimine andis Karmenile tugeva põhja, lisaks sai ta inspiratsiooni ja julgust edaspidi rohkem ise kirjutada. Nüüd täiendabki ta teadmisi Tallinna muusika- ja balletikoolis muusikaproduktsiooni ja laulukirjutamise erialal.

Karmen on väga suur eesti muusika austaja, nimetades oma lemmikuteks Anetti ja Liisi Koiksoni. «Ise kirjutan indie-pop'i, RnB ja souli sugemetega muusikat ning mulle meeldib laulda ka funk'i ja diskot. Bändiga me just sellist asja teemegi,» räägib Karmen oma eelistustest.

Välismaistest artistidest annavad talle inspiratsiooni aga Erykah Badu, Michael Jackson, Lianne La Havas, Yebba, Tom Misch, Jordan Rakei ja Olivia Dean.

Oluline, et sõnum jõuaks kuulajani