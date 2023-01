Vaevled kontrollimatute isude käes? Nii saad need hõlpsalt peatada

Populaarsed dieedid on sageli ebatervislikud ja võivad söömishooge võimendada. Selle asemel, et järgida dieete, mis keskenduvad tervete toidugruppide väljajätmisele või kaloraaži olulisele vähendamisele, keskendu tervislike muudatuste tegemisele. Söö rohkem töötlemata toiduaineid, nagu puuviljad, köögiviljad ja täisteratooted, ning mõõdukalt maiustusi, selle asemel et need oma menüüst täielikult välja jätta.