«Minu saladus on Nivea, sest ma olen seda kasutanud juba üle 70 aasta,» avaldas Woodhouse TikToki klipis. «Mul oli kombeks pärast kuuma vanni end kuivatada ja siis, kui keha oli veel kuum, panin kreemi peale. Vanasti oli see kreem kõvem, nii et ma pidin seda kõigepealt soojendama, et see oleks pehme. Aga nüüd, kuna kreem on pehmem, võid kanda seda peale iga kord pärast vanni või dušši. Soojenda kõigepealt oma keha ja määri kreemi kõikjale – siis näed sa ka minu vanuses ilus välja.»