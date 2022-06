Kate Middleton kasutab näokreemi, mis Eestiski müügil ja maksab umbes kümme eurot

Kahtlemata on Kate Middletonil kui tulevasel kuningannal juurdepääs parimatele nahahooldustoodetele turul ja tema iluriiul kubiseb tipptasemel kreemidest. Kuid see ei tähenda, et hertsoginnal oleks midagi odavate toodete vastu, sest üks kuningapere fänn nägi teda kord ostmas eriti taskukohast Nivea näokreemi.