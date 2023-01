FOTO ⟩ Põltsamaa kulleri heategu sulatab sadade eestlaste südameid

Postitusest selgub, et pakki ootas liikumispuudega vanem naisterahvas. Olenemata teel olevast takistusest otsustas hakkaja kuller Tauri paki sülle haarata ja viimased pool kilomeetrit jalgsi läbida. Mehe eesmärk oli, et pakk juba samal päeval kenasti saajani jõuaks.

«Oleme uhked ja tänulikud, et meie tiimis on sedavõrd suur TEEME ÄRA suhtumisega eeskuju nagu seda on meie kuller Tauri! Aitäh Tauri!» seisab tänuavalduse postituses.