KIIDAME TEGIJAT! ⟩ Tubli lehekandja lükkas Viimsis kell viis hommikul teid lahti

Alati on keegi, kes teeb rohkem kui temalt oodatakse ja ilus on, kui seda märgatakse ja tunnustatakse.

Viimsilaste ühismeediagrupis jagas Randveres elav Anne valvekaamera salvestust lehekandjast, kes on nii suure südamega tubli mees, et väärib eraldi kiitust. Nimelt hommikul kell viis, kui tema lehering oli, võttis mees autost esmalt labida ja lükkast uuesti kinnituisanud kõnnitee aiani puhtaks. Seejärel viis postiljon labida autosse, pani ajalehed postkasti ja jätkas oma varajast tööpäeva.

Majaesise tee puhtana hoidmine on küll majaomaniku kohus, aga Anne ka tunnistas, et hommikul kella viieks tõepoolest ei jõudnud seda uuesti puhtaks rookida. Seda tänulikum on ta tublile lehekandjale.