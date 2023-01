Nälg on kõige ilmsem põhjus, miks kõht vingu lööb. Sestap söö hommikust, enne kui kodunt väljud. Kuid ära väga aplalt neela, vaid söö aeglaselt, et kõht saaks toitu korralikult seedida. Vastasel juhul on kõht küll täis, kuid see jätkab müristamist vastu sinu tahtmist.