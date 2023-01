ÜLLATAV ⟩ Cameron Diazi kaval nipp, kuidas alasti kaalust alla võtta

«Liiga vähe inimesi mõistab, et on palju asju, mida saab teha väikeses ruumis, et lihtsalt oma keha liikumises hoida,» ütles ta. «Pane kõrvaklapid pähe, muusika käima ja tantsi 15 minutit järjest nii kõvasti kui võimalik. Siis lähed duši alla ja alustad oma päevaga.»

Diazil on täiesti õigus, sest tants teeb imet nii südame kui ka ajuga, lisaks parandab tasakaalu ja teeb painduvamaks. Kui järgid veel mingit tüüpi koreograafiat, treenib see ka mälu. Kui sa kuuled lemmiklaulu, siis tõuseb silmapilkselt ka meeleolu. Mitu uuringut väidavad, et muusikal on ka motiveeriv jõud, vahendab Shape.