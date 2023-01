PISTA MÕNUGA ⟩ See imeline toiduaine hoiab näolapi sileda

Pole just eritine üllatus, et marjad on tervislikud – kuid teatud tüüpi neist ennetavad isegi kortse. Mis see imeline noorendav sort siis on, millest me räägime? Tumedad marjad! Tumedat värvi marjad, nagu mustikad või põldmarjad, ei ole mitte ainult uskumatult maitsvad, vaid ka salajased noorendajad. Neis on palju antioksüdante, mida peetakse tõhusaks relvaks vabade radikaalide vastu, mis omakorda vastutavad naha vananemise eest.