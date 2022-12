KAS SINA TEED NII? ⟩ See tegevus pikendab eluiga 13 aasta võrra

Väljaandes Journal of Personality and Social Psychology avaldatud hiljutine uuring näitab, et ka psühhosotsiaalsed tegurid mängivad rolli meie eluea pikkuses. Saksamaa Greifswaldi ülikooli meditsiiniosakonna teadlased jälgisid 23 aasta jooksul 2400 vanadusuuringus osalejat. Uuringu alguses, 1996. aastal olid katsealused 40–85-aastased. Sellest ajast on surnud 871 katsealust.