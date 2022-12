KAS TUNNED ÄRA? ⟩ Vaata, kui pöörase muutuse on läbi teinud Saara Aalto

Saara kaunis ja efektne rokitüdruku välimus on üks tema «kaubamärke», mille järgi teda lisaks imeliselt võimsale häälele veel tuntakse. Kuid lauljanna on hakkama saanud tõelise vimkaga ja ajab oma fänne täiesti teistsuguse välimusega segadusse.

Laulja Saara Aalto jagas oma Instagrami kontol fotoseeriat, millel ta poseerib hoopis teistsuguse välimusega, kui me oleme harjunud teda nägema. Fotodel raamivad lauljanna nägu suured prillid ning ta kannab blondi parukat, mis on omakorda kaetud võrkmütsikesega. «Kas sa oleksid mind sellisena ära tundnud,​» küsis Aalto seoses oma fotoseeriaga pildi all. Tuleb tunnistada, et ega ei oleks küll.