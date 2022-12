Liisi Koikson: kurbust ei saa vaiba alla pühkida, see tuleb endast välja lasta

«Uus laul viitab ühtaegu nii pühade meeleolule kui ka talvele endale. Seal on mõned jõululised märksõnad. Kuid rohkem on see karge, talvine ja igatsust täis lugu. See võiks olla lugu neile, kes peavad pühade ajal üksinda olema,» rääkis Liisi Koikson raadio Elmar hommikuprogrammis.

Muusik selgitas, mis moel sündis loo sõnum. «Tegemise käigus läks selle loo idee selles suunas, et kuigi mul endal on õnneks pere, kellega jõule veeta...siis kõigil see nii ei ole. Mulle tundus, et pean sellesse loosse panema jõulukurbust. See ei ole iseenesest mõistetav, et pühade ajal on alati tuba rahvast täis. On ka teistsuguseid jõule,» märkis lauljatar.

«Minu puhul toimib muusika nii, et kui ma olen kurb, siis ma kuulan eelkõige kurbasid laule. Otsin muusikast mõistmist...seda tunnet, et keegi teine on olnud veel samas kohas, kus mina praegu. Kurbust ei saa lihtsalt vaiba alla pühkida...see tuleb endast välja lasta. Seda saab teha läbi pisarate või ükskõik kuidas. Kuid mulle tundub, et muusika on selle tunde saatjaks,» sõnas Liisi Koikson.