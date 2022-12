Selleks, et päeval oma sisemist kella rahustada, tuleks õues käia loomuliku valguse käes, et õhtul uni kergemini tuleks. Washingtoni ülikooli uuring kinnitab, et see sageli kuuldud nõuanne peab paika. Ei tohi unustada väljaskäimist ka halli, pilves ja sompus ilmaga.