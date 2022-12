HEA VÕI HALB UUDIS? ⟩ See on müüt, et teatud vanusest ainevahetus aeglustub

Iga sünnipäeva möödudes märkad muutusi oma kehas – mõnda neist on raskem aktsepteerida kui teisi. Kindlasti oled kuulnud, et ainevahetus aeglustub vanuse kasvades, mis võib muuta kaalulangetamise tohutult vaevaliseks. Kuid uuringud panid selle väite proovile ja avastasid, et see on täielik vale!