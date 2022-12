Kristel Aaslaid: «Oli seemendamise aasta»

Mis seemendamine?! Peagi saad teada. Lõppev aasta oli alternatiivmuusikat tegeva bändi Gram-Of-Funi jaoks märgiline - ilmus nende debüütalbum «To The Great Unknown». Nüüd, kui albumi ilmumisest on pisut rohkem kui kuu aega möödas, mõtiskleb bändi laulja Kristel Aaslaid ka sellest, mis saabuvate pühade ajal kõige olulisem on.

Olete saanud debüütalbumi edu nüüd natuke üle kuu aja nautida. Kas rohkem olete saanud kiita või kriitikat?

Tagasiside on olnud väga positiivne. Nagu iga bändi album, on ka see kokkuvõte kõigest, mida me senimaani teinud oleme. Lugudes on palju kõikumisi erinevate žanrite vahel ja tänu sellele on inimestel väga palju erinevaid lemmiklugusid. Tavaliselt on albumitel mingid kindlad favoriidid, aga seekord saavad nii paljud laulud tähelepanu. See oli ka meie tagamõte albumit tehes, et igaüks leiaks sealt endale midagi. Kriitika osas vist bändi poisid kaitsevad mind, sest ma pole negatiivset tagasisidet väga kuulnud. Loodetavasti pole see album kedagi vihaseks ajanud.

Kristel Aaslaid, bändi «Gram-Of-Fun» solist. Foto: Gram-Of-Fun

Kui palju kriitika üldse teieni jõuab ja teie bändi või loomingut mõjutab?

Ma arvan, et kuna me pole väga peavoolu muusikat tegev bänd, siis võibolla seda negatiivsust on natuke vähem. Eks sellist sõprade poolset kriitikat on ikka olnud, aga see on pigem selline konstruktiivne kriitika ja mõttevahetus, mis on muusikute puhul väga tavaline ja oluline.

Kas vahel on ka tekkinud seda soovi, et tahaks rohkem peavoolu bänd olla või meeldib teha alternatiivset oma asja?