Postimees Naine rääkis Kätlin Loondega maailma missivalimiste köögipoolest, aga ka sellest, mis on õnneliku suhte saladus ja kust leida endale imeline abikaasa. Sest maailma kauneimate naiste sekka kuuluva eestlanna kõrval just üks niisugune seisab.

Missise kategoorias vanusepiirangut pole, tähtsaim, et oleksid abielus ja enamik on ka lapsevanemad. Lahutatud kaunitar ei saa seal osaleda.

See on küll kurb. Minu mees toetab mind sada protsenti ja utsitab oma unistusi jahtima. Mitte mingit kadedust pole isegi teemaks, meil on täielik teineteisemõistmine. Võib-olla aitab kaasa ka see, et minu abikaasa on Mister Estonia 2006.