Parem niiske jaanuar, kui kaine september: mõõdukas märjuke võib olla karskusest kasulikum

Jõuludega algav ja aastavahetusega lõppev pühadeperiood on pikk ja selle jooksul jõuavad paljud liialdada rasvase toidu, maiustuste, alkoholi ja pikutamisega. Üha populaarsem lahendustrend on kuiv jaanuar ehk alkohoolsetest jookidest hoidumine aasta esimesel 31 päeval.

Kuigi on tõsi, et kuuajaline alkoholist hoidumine toob palju kasu, võivad positiivsed tagajärjed olla lühiajalised, kui inimene langeb 1. veebruaril tagasi oma vanade harjumuste küüsi. Tegelikult leiti ühes uuringus, et kuiva jaanuari kampaanias osalevatel brittidel suurenes harjumus juua ülejäänud 11 kuul liiga palju. Liigne joomine on seotud suurenenud vigastuste ohuga, sugulisel teel levivate haiguste leviku ja teatud krooniliste haiguste suurenenud riskiga.