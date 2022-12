Kosmeetiku kriitika: alla 30-aastased on ülesüstitud ja uhked veel pealekauba

Suubritannia kosmeetik Michael Prager, kelle hüüdnimi on Botoxi kuningas, väidab, et noored püüavad ilusüstide abil saada välimust, mis neil on sotsiaalmeedias tänu filtritele. Ta kritiseeris ka kolleege, kellest mõned on tema sõnul ilusüstidega liialdanud, õhutades niimoodi seda trendi takka.