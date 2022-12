Anne Veski pärjati äsja Elmari naisartistiks – just teda on eesti rahvas 25 aasta jooksul kõige suurema armastusega kuulanud. Ja targasti tegid: Anne on kõige positiivsema muusika saadik siinmail.

Ajad on karmid ja nutulaulud meid edasi ei vii. Lõppev aasta polnud kaugeltki kerge ka Annele endale. Räägime säravast võidust, valusast kaotusest ja sellest, kuidas raskustest üle saada. Usu, Annel on selleks imelisi tarkusi varuks.

Palju õnne uhke võidu puhul! Mis tunne on olla Elmari 25 aasta armastatuim naisartist?

Ma ei saa öelda, et oleksin metsikult üllatunud. Eks ootad ikka. Eks ma olen ju hulk aastaid suure kirega eesti inimestele laulnud ka. Aastate jooksul jääda kuulajate südamesse – see on suur asi.

Sel kevadel lahkus teie kallim Benno. Kuidas selle kaotusega toime tulite?

Selle kaotusega ei olegi võimalik toime tulla! Lahkumine oli nii ootamatu ja nii õudne. Sellest annab ikka välja tulla... (Pikk paus.)

Aitab ainult tegutsemine. Läksin uuesti autokursustele. Mul oli autojuhiluba juba ammu, aga abikaasa võttis selle kohustuse täiesti enda peale. Ütles alati: «Stradivariuse viiul tuleb viia kindlalt kohale.» See oli tema väljend.