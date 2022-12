VANDENÕU? ⟩ Ilus olemine ei pea sugugi kallis olema! Aga kasulik on, kui naised seda usuvad...

Helina: Kõik iluga seotud teemad on kallid. See, et paljud naised ei saa endale ilus olemist lubada. See pole nii – kõik saavad.

Cadrin: Suur viga on vaid ühele detailile keskendumine. Näiteks kortsuvaba näolapp, aga keha on lodev… Meeldib idasuunaline lähenemine, kus ka meditsiin vaatab inimest kui tervikut. Nii meeldib ka meile näha naise ilu kui tervikut. Kaasa arvatud iseloom! Kurjus ja kadedus kortsutab. Vihane naine ei ole kunagi kaunis.

Helina: Kallid on tõesti ilulõikused ja -süstid ning erinevad iluprotseduurid salongides. Samuti ei pea paika, et mida kallim toode, seda parem tulemus. Meie oleme avastanud, et hea tulemuse annab ka see, kui valida hooldustooted ühest sarjast.

Katkend raamatust «SINA»

KUIDAS ILU KAUDU RIKKAKS SAADA?

Ilutööstus on saanud tõeliseks tegijaks! See on ka loogiline, sest inimeste ilujanu on läbi aegade olemas olnud ning majanduslik heaolu on teinud võimalikuks ilu osta. Kus on nõudlus, seal on ka pakkumine! Ilutööstus on piiritult lai ja see hõlmab nii teenuseid kui ka tooteid.

Majanduslikus mõttes on ilutööstus antitsükliline. Kuulus «huulepulgaefekt» on sellest tuletatud – tarbijad ostavad luksuslikke ilutooteid endiselt ka majandus- languse ajal.

Kuidas ilu kaudu rikkaks saada? Lihtne vastus on: tee kõik ise!

Alustuseks pead pisut investeerima õppimisse, aga see tasub end väga kiiresti kuhjaga ära ja tagab ka vabaduse. Mida aasta edasi, seda rikkamaks saad! Sinu väljanägemine ei sõltu konkreetselt ühestki teisest spetsialistist ega olukorrast. Püsikulud on alati hea kontrolli all hoida.