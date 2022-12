ETTEVAATUST ⟩ 8 märki, et sul on see salakaval toitumishäire

Tervislikud harjumused mõjuvad nii vaimule kui ka kehale hästi. Mis saab aga siis, kui need lähevad nii kaugele, et inimene ei suuda millestki muust mõeldagi? Nii äärmuslikult kui see ka ei kõlaks, on see üha suurema hulga inimeste jaoks reaalsus.