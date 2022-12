PROOVI JÄRELE ⟩ See ongi püsiva kaalulanguse võti

Aastakümneid uskusid eksperdid, et kaalulangus on pelgalt numbrite mäng – põleta rohkem kaloreid kui sööd, ja vaata, kuidas kilod sulavad. Tõsi ta on, et energiabilanss mõjutab kaalunumbrit, kuid hiljutised uuringud näitavad, et loeb ka see, mis toidu kujul sa kaloreid saad.