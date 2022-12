Detsember on paljudele ka aasta kõige raskem kuu. Muusik Liisi Koikson mõistab seda. «Surutakse peale, et peab perega koos olema, peab olema palju kingitusi ja kõik see peab meid suure õnnetundega täitma. Aga kui sinu elus ei ole nii?» Tundlik artist leevendab detsembrikuu stressi ja paljudele hinge pugevat üksindust samanimelise uue looga.

Milline kuu on sinu jaoks detsember?

Minu tütred on mõlemad detsembrikuu lapsed, pimedal ajal sündinud. Sattusid kuidagi lähestikku. Praegu on nad mul nii väikesed – Ella on kuueaastane ja Julia sai äsja kaheseks. Nende järgi kulgeb kogu detsember.

Detsember on paljudele ka aasta kõige raskem kuu – kuidas sina tajud?