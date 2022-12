PANE TÄHELE ⟩ Põhjus, miks sa pärast lõunasööki nii väsinud oled

Lõunalt tulnuna on tunne sageli motivatsioonitu ja töötamisest ei tule justkui midagi välja. Tekib tahtmine teha uinak või virgutada end kofeiini või šokolaadiga. See tunne ei ole seotud üksnes söödud toiduga, vaid on ka bioloogiline nähtus, mis on seotud ööpäevase rütmiga. On loomulik, et lõuna paiku, umbes seitse kuni üheksa tundi pärast ärkamist, on inimene väsinud.