Soovid paremaid tervisenäite ja kiiremat taastumist? See kodumaine superjook viib tulemusteni

Teadlased andsid treenitud jalgratturitele pool tassi kontsentreeritud peedimahla päevas kuue päeva jooksul ja leidsid, et ajad, sportijate jõud ja kopsuhapniku omastamine paranesid platseeboga võrreldes. Veel ühes väikeses uuringus, milles osales 20 hästi treenitud meest, leiti, et peedimahla joomine tund enne neljakilomeetrist jooksu vähendas nende aega keskmiselt kahe minuti võrra, võrreldes nendega, kes said platseebojooki. Arvatakse, et peedimahl parandab lihaste kontraktsioonide tõhusust.