ÕNNELIKUD SAATUSED ⟩ Neli sodiaagimärki, keda Baba Vanga saatuse õnneseenteks nimetas

Vanga ennustustest on täppi läinud näiteks printsess Diana hukkumine, allveelaeva Kursk katastroof, 11. septembri kaksiktornide tragöödia ja palju muud.

Kuid Vanga tegeles ka sodiaagimärkidele ennustuste koostamisega. Ja mis võiks olla keerulisel ajal parem, kui helendav lootusekiir, et kõik saab kõige paremal moel korda.

Toome teieni neli sodiaagimärki, kelle elu pime naine eriti õnnelikuks on ennustanud.

SÕNNID on Bulgaaria selgeltnägija sõnul väga usaldusväärsed ja enesekindlad. Nad järgivad oma eesmärki ja sihte, taevatähed soosivad neid sarvekandjaid väga.

SKORPIONID saavad elu õnnelikku ja soodsat külge maitsta siis, kui nad õpivad inimesi usaldama ja on tähtedele tänulikud. Vastasel juhul võivad nagu omaenese õnnest ilma jääda.

LÕVID võivad saavutada edu, kuid ainult siis, kui nad aitavad teisi, unustades oma isekuse.

KALAD on samuti Vanga sõnul õnnelikud. Nende edu saladus peitub paljuski nende võimes teistele inimestele meeldida. Tänu sellele on Kaladel oma eesmärkide saavutamine lihtsam kui paljudel teistel.