EMA-TÜTRE RAHAJUTUD ⟩ Lühike õpetus, kuidas raha laenates mitte mööda pükse saada

Laenuraha on kellegi vara ja igasuguse vara kasutamise eest tuleb maksta. Nii nagu tuleb tänavalt tõuksi laenates maksta tõuksi kasutamise eest, nii tuleb maksta ka laenu võtmisel raha kasutamise eest. Tasu raha kasutamise eest nimetatakse intressiks. Oluline on endale selgeks teha, kui palju maksab tegelikult laen (s.o. krediidikulukus). Toon mõned näited: laenu pakkumises on tingimus, et laenuintress on 5 protsenti. Tuleb täpsustada summa, mis on tegelikult intressi arvestuse aluseks. Intressi on võimalik arvestada erinevatel tingimustel.