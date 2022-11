ÄRA NII TEE ⟩ Adele pääses äikesetormist vaevu eluga

34-aastane laulja alustas eelmisel nädalal oma viie kuu pikkust kontsertide seeriat Caesar's Palace'i Colosseumis ja on täitnud saali pühendunud fännidega. Kontserdid pidi algama jaanuaris, ent lükkusid peaaegu aasta edasi, sest suur osa Adele’i meeskonnast haigestus koroonasse. Adele tänas publikut pisarsilmi, et nood kohale tulid.

Muu hulgas avaldas ta mõned põnevad seigad oma elust. Noorena tabas teda tormi ajal peaaegu välk, kuid õnneks suutis ta vigastusteta minema kõndida ja arvas, et see kokkupuude surmaga oli «kuradima lõbus». Ta selgitas, et oli sugulastega õues, kui nad jäid tormi ja vihmasaju kätte, nii et nad otsustasid puu alla varjuda. Siis olekski Adele'il peaaegu halvasti läinud, sest välk lõi puusse. Õnneks jäid kõik inimesed terveks.