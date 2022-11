Kas menopausi ajal saab rasestuda? Vastus võib sind üllatada

60-aastane naine jagas veebiväljaandele Health uskumatuna kõlavat lugu sellest, kuidas ta kõrges eas lapseootele jäi. Kuid kas pärast menopausi on tõesti võimalik rasestuda? Tervisele suunatud veebileht kinnitab, et see on tõepoolest võimalik.

Kuigi vastus on üheselt selge, nõuab see siiski veidi üksikasjalikumat selgitust. Kui pole menstruatsiooni, pole ka ovulatsiooni ehk siis loomulikul teel rasestumine on võimatu.

Kui menstruatsioone enam ei esine, ei toimu ka ovulatsiooni, seega pole võimalik enam loomulikul teel rasestuda. Siiski tasub tähele panna, et menopausi lähenedes võib esineda pikki perioode, mil menstruatsioone ei tule, kuid aeg-ajalt kuupuhastus siiski toimub. See ongi põhjus, miks naised veel jätkuvalt rasestuvad.

Just nii juhtus ka ülal mainitud naisega. Ta ise arvas, et tal on menopaus, kuid naine jättis tähelepanuta need harvad korrad, mil tal vähese vereeritusega menstruatsioon siiski toimus. Nii et menopausi ajal võib endiselt rasestuda.