ETTEVAATUST ⟩ Ootamatu viis, kuidas WC-paber tervist rikub

Austraalia kolorektaalkirurg Bradley Morris – keda tema Instagrami jälgijad tunnevad «tagumikutohtri» nime all paljastas kõik, mis puudutab häda number kaht. «Enamik probleeme, mida ma pärakuümbruse nahaga näen, tulenevad ülearustest katsetest hügieeni pidada. Harva on need probleemid tingitud viletsast hügieenist. See on väga tundlik piirkond,» märkis dr Morris.