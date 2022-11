VÕIMAS NAINE ⟩ Anna on Tallinnasse kolinud venelanna, kes õpib Soomes - miks nii rasked valikud?

Peterburi-suguse suurlinna saginaga harjunud Anna on hea näide selle kohta, kuidas riigipiirid ei loe ning kaugtöö võimaldab elu tulevikusuundi sättida üle kogu maailma. «Võib-olla kolin kunagi Soome, aga enne tahan maailma näha.» Seiklushimulisele noorele naisele pakuvad praegu rohkem huvi tõelised suurlinnad ning pärast kooli lõpetamist kaalub ta kolimist Londonisse või Kopenhagenisse, rääkis ta Is.fi-le.

Noort naist kannustas Venemaalt Soome kolima eelkõige Aalto ülikooli hea rahvusvaheline maine, suurepärased õppimistingimused ning soov maailma näha. Ülikoolilinnakut külastades sai talle lõplikult selgeks, et soovib oma haridusteed just seal jätkata. Peterburis oma poiss-sõbraga koos elanud tüdruk pakkis oma asjad ja koliski 2020. aasta sügisel Helsingisse üliõpilaskorterisse. Tüdruk hakkas õppima infotehnoloogiat ning oli sel hetkel veendunud, et järgmised kolm aastat veedab ta Soomes.