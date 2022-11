GALERII ⟩ Vaata, kes käisid PÖFFi naistekal Tallinnas

PÖFFi naistekale kogunes Apollo Kinos Solaris arvukas publik. Pole tõsi, et inimesed otsivad vaid kerget meelelahutust ja võimalust naerda. Parimad filmimaailma tippteosed ei ole sageli üldse rõõmsad, aga nendest on palju õppida. PÖFFi naistekas tõestas, et inimesed oskavad ka sügavamaid elamusi kõrgelt hinnata.

PÖFFi naistekas Tallinnas Solarise Apollos. 17.11.2022 Foto: Liis Reiman

Üheskoos vaadati sügavat ja hinge puudutavat Sarah Polley debüütfilmi «Naised räägivad». Mennoniitide eraldatud kogukonnas kehtivad rangelt ja üheselt vägivalda eitavad reeglid. Nad ei lähe sõjaväkke, ei tõsta kätt teise vastu, igasugune agressiivsus on välistatud. Paraku kehtivad õilsad vaated tihti vaid sõnades. Kui toimub midagi ebasobivat, siis see vaikitakse lihtsalt maha, eitatakse, pole olemas. Millise topelt trauma elab nii läbi ohver? Just sedalaadi loo koos kõigi mõistma ärgitavate emotsioonidega Sarah Polley psühholoogiliselt võimas film vaatajate ees lahti rullibki.

«Aitäh selle elamuse eest!»

«Pisaraid tuli palju, aga elamus oli seda väärt!»

Täis saalile läinud film tekitas tugevaid tundeid. Film on imeline võimalus näha kontsentreeritult, milleni viib üks või teine leppimine elus. Kõige võimsam meedium, et midagi mõista. PÖFFi on ees veel 9 põnevat päeva, tutvu programmiga siin.

PÖFFi naistekas Tallinnas Solarise Apollos. 17.11.2022 Foto: Liis Reiman

Apollo Naistekas «Naised räägivad»17. novembril Tallinnas, Solarise Apollo18. novembril Tartus, Lõuna Keskuse Apollo Foto: PÖFF