Tiina Saar-Veelmaa puhkab suvel kaks kuud: sel ajal tegelen vaid iseenda ja loominguga

«Minu elukutse aitab lähemale jõuda vastusele - kas tööd tehes on võimalik õnne leida ja kui on, mis komponentidest see koosneb? Olulisi ja määravaid nüansse on nii palju erinevaid. Esiteks, milline on meie töö tähendus? Kas ma mõistan sügavat mõtet? Kui vaba ma olen oma tegemistes? Kas minu soovidega on arvestatud? Komponente on mõistagi veelgi,» rääkis ta.

Koolitaja märkis, et enne pandeemia aega peeti tööõnne temaatikat eelkõige pehmeks teemaks. Täna vaadatakse sellele peale, kui karjääri olulisele osale. «See teema on palju tähelepanu pälvinud. Vaatan kasvõi selle alusel, kui palju mind erinevatesse organisatsioonidesse kutsutakse,» lisas ta.

«Veel viis aastat tagasi mind kardeti meeskondade ette kutsuda - arvati, et kui hakkan töötajatele rääkima tööõnnest, siis nad lähevad töölt ära. Nüüd on kaalukauss liikunud õnneks teises suunas. Eriti rõõmustab mind mu otsus tulla oma palgatöölt ära, muudatus oli 2017. aasta lõpus. Tahtsin Eestis õla alla panna valdkondadesse, kus nägin, et seda teadmist on väga vaja - need on meditsiin, haridus ja kultuur. Missioonikriitilised valdkonnad, mis aitavad meie rahval ja kultuuril püsida,» märkis Saar-Veelmaa.

«On hea, et saame nendest teemadest täna rääkida ausalt ja avatult. Samas, mida me siis teisiti teeme? Töö- ja eraelu tasakaalu pole enam nii lihtne hoida. Maailm on muutunud nii intensiivseks, kiiremaks ja tormakamaks. Kuhu tõmmata piir? Millal tean, et siin lõpeb minu töö roll ja algab eraeluline roll? Seda on inimestel järjest raskem teha,» mõtiskles Tiina Saar-Veelmaa raadio Elmar saates «Mitte ainult muusikast».