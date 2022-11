ETTEVAATUST ⟩ See tavaline hommikune harjumus teeb vanaks

Toitumisnõustaja Olivia Hedlund ütleb, et suur viga on hommikul esimese asjana kohvi juua, sest keha pole selle karmi happelisuse jaoks ette valmistatud. «Kui jood kohvi tühja kõhuga, siis lõpeta,» hoiatas Hedlund oma populaarses TikTokis. «Sa ajad oma hormoonid sassi. Kohv ei ole mitte ainult happeline, vaid see ajab keha sõna otseses mõttes stressiseisundisse.»