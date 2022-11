Eesti pereterapeut: paljud mehed tunnevad end suhtes ebapiisavana, sest...

«Naised on sageli kriitilised, sest mehed ei oska olla lastega ja koduseid asju teha. Samal ajal on mehed ja isad sageli suures füüsilise puudutuse puuduses,» rääkis Karmen Maikalu. Mul on nõuanne emadele: märgake ja tunnustage lapse isa, kallistage teda ja öelge «Aitäh!» selle eest, mis ta teeb, ka siis, kui see pole täiuslik.»

Iga isa on Karmen Maikalu sõnul täpselt nii hea kui ta parasjagu oskab ja suudab olla, sest vigade tegemine iseloomustab inimesi. «Kui isa teeb lapsele haiget, siis pole see aktsepteeritav, kuid ta ei oska teistmoodi,» tõdes Karmen Maikalu.

«Isa vajab head tervist, et olla lapse kõrval,» lausus Karmen Maikalu. «Kuid paljud töötavad õhtul ja nädalavahetusel, neile ei jätku piisavalt puhkust ja und. Suur probleem on norskamine, mille tõttu inimene ei puhka normaalselt välja ja siis tuleb minna terviseuuringutele.»

«Laps vajab isa, kes on tema elus igapäevaselt ja selleks pole vaja tundide viisi koos mängida. Piisab igal päeval 15 minutist, et telefon ja arvuti kõrvale panna ning keskenduda ainult lapsele,» selgitas Karmen Maikalu. «Väikelepsega on lihtsam, sest tema tahab koos mängida. Teismelistega on sageli keerulisem, kuid teismelised tahavad sageli süüa: vii laps sööma ja ta tunneb, et ta on prioriteetne.»