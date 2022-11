VAATA OTSE ⟩ Isadepäeva konverents «Millal mees on liiga vana?»

9. novembril 2022 toimub isadepäevale pühendatud konverents «Millal mees on liiga vana?»

9. novembril toimub Õpetajate Majas isadepäevale pühendatud konverents, mis kannab pealkirja «Millal mees on liiga vana?». Tänavusel isadepäeva konverentsil räägitakse sellest, kas mees on võimeline olema hea isa igas vanuses? Kas lastesaamine muutub mehe jaoks keerulisemaks ka vanuse kasvades? Millises eas on mees oma lastele parim isa? Millist isa laps vajab?