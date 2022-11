Allar Jõks meenutab: kui poeg oli kahekuune, jätsin ta vankriga Tartu Ülikooli ette ja läksin ise eksamit tegema

«Minu vanim poeg Joonatan on sündinud 1990. aastal, noorem poeg Henri sündis 2019: olen advokaadibüroo Sorainen kõige noorem ja ühtlasi ainuke vanaisa,» rääkis Allar Jõks.

«Tegelik küsimus on selles, kuidas on olla isa elu koidikul ja elu loojangul. Kui ma esimest last kasvatasin, oli A ja O ameeriklasest lastearsti Benjamin Spocki raamat, praegu last kasvatades ei ole teada, kes on autoriteet, sest iga eestimaalane on suur ekspert kõiges. Väga raske on leida, milline on õige joon.»

Allar Jõks meenutab, et kui tema vanem poeg oli kahekuune, jättis ta vankris poja Tartu Ülikooli hoone ette ja läks ise eksamit tegema. «Välja tulles polnud lapsega juhtunud midagi, välja arvatud see, et ta nuttis. Tänapäeval poleks selline asi võimalik, ilma et mõni murelik kodanik ei märkaks ja ei tekiks suur probleem. Ka mina olen praegu üsna ettevaatlik ja kontrolliv. Nüüd kasvatan oma last rohkem läbimõeldult. Oma vanemat poega kasvatasin nõudlikult nagu kohtunik: kontrollivalt. Praegu kasvatan oma kolmeaastast poega nagu advokaat: kuulan, mida klient tahab ja nii ka teen.»